В Северском районе состоится православный молодежный форум

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября в молодежном лагере «Дубрава» в шестой раз.
В форуме примут участие православная молодежь, добровольцы, казачество, студенты вузов и ссузов, спортсмены, общественные деятели, представители администрации, молодые ученые, блогеры, политики.
На мероприятии будут работать образовательные и дискуссионные площадки. Для молодежи организуют встречи со священнослужителями. Участники послушают выступления спикеров и гостей.
Традиционно во время проведения форума совершают молодежную Божественную литургию, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.
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