В Северском районе состоится православный молодежный форум

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября в молодежном лагере «Дубрава» в шестой раз.

В форуме примут участие православная молодежь, добровольцы, казачество, студенты вузов и ссузов, спортсмены, общественные деятели, представители администрации, молодые ученые, блогеры, политики.

На мероприятии будут работать образовательные и дискуссионные площадки. Для молодежи организуют встречи со священнослужителями. Участники послушают выступления спикеров и гостей.

Традиционно во время проведения форума совершают молодежную Божественную литургию, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник