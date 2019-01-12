В Щербиновском районе парень украл из сарая консервы и съел

В январе в полицию с заявлением о краже продуктов обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что из хозяйственной постройки на территории его дома пропали консервированные овощи и картофель. Общий ущерб составил более 8 тыс. рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев и установили, что к краже причастен 24-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Он рассказал, что похищенное употребил в пищу.

Возбудили уголовное дело о краже. Парню грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.