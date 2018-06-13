В Сочи гостям ЧМ-2018 предложат посетить обезьяний питомник и чайные домики

13 июня в 13:55

Об этом 13 мая рассказал журналистам в городском пресс-центре мундиаля мэр курорта Анатолий Пахомов.

«Гостям чемпионата мы рекомендуем десять объектов показа. Разумеется, у нас гораздо больше различных экскурсий, но именно эти мы считаем самыми главными. Ведь именно они позволят за короткий срок познакомиться с курортом. Фанатам предлагается посетить Красную Поляну, Олимпийский парк, прогуляться по Дендрарию и обязательно заглянуть в уникальный парк приключений на высоте — Скайпарк. Наверняка заинтересуют гостей чайные домики, где можно попробовать самый северный чай в мире — сочинский чай», — сказал глава города-курорта.

По словам Анатолия Пахомова, в список объектов также вошли форелевое хозяйство, дача Сталина и обезьяний питомник Научно-исследовательского института медицинской приматологии.

За время мундиаля город примет около 1 млн туристов. Причем, по словам мэра, из них как минимум 240 тыс. человек — это болельщики, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи начал работать пресс-центр чемпионата мира по футболу. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместители главы региона Николай Долуда и Анна Минькова 13 июня ознакомились с его работой.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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