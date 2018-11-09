В Сочи из-за аварии на водоводе частично отключили воду

Аварийно-ремонтные работы 9 ноября проводятся на водоводе диаметром 200 мм по на улице Ландышевой, 12-14.

Ориентировочно до 18:00 без водоснабжения частично остаются абоненты на улицах Виноградной, Ландышевой, Крымской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Сочи Водоканала».

Также ведется ремонт водовода диаметром 300 мм на улице Виноградной, 63а. Временно без водоснабжения остаются абоненты на улицах Виноградной, Бамбуковой, в переулке Рахманинова. Работы будут вести до 17:00.

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