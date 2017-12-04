В Сочи на международном кинофестивале SIFFA вручат награду имени Веры Глаголевой

Награду за особый вклад в развитие киноискусства получит автор документальных фильмов Владимир Познер.

О новой награде объявят на открытии кинофестиваля, сообщил представитель пресс-службы кинофестиваля. Он напомнил, что Вера Глаголева возглавляла жюри первого Сочинского международного кинофестиваля в декабре 2016 года.

На Сочинском кинофестивале представят более 40 новых лент, в том числе десять документальных и два десятка короткометражных. Участие в фестивале примут режиссеры из Великобритании, Индии, Японии, Грузии, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», международный кинофестиваль Sochi International Film Festival & Awards пройдет с 11 по 16 декабря в Сочи. В жюри фестиваля войдут известные кинематографисты, в том числе лауреат премии «Оскар» Роланд Жоффе и обладатель премии BAFTA Тони Палмер.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года. По данным СМИ, она скончалась от онкологического заболевания. Актрисе был 61 год. Муж Глаголевой рассказал подробности ее смерти.

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