В Сочи наградили мужчину, который отговорил девушку прыгать с моста

Начальник УВД по Сочи Сергей Огурцов и председатель Общественного совета при городском УВД Александр Алексеенко вручили Денису Кравченко благодарственное письмо и ценный подарок.

«Денис Кравченко оказался на месте происшествия одним из первых. Он предпринял все возможное для спасения девушки. Вместе с инспекторами ППС отдела полиции Хостинского района старшим лейтенантом полиции Арсеном Кочаряном и сержантом полиции Дмитрием Мироновым ему удалось предотвратить отчаянный шаг девушки», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Сергей Огурцов поблагодарил Дениса Кравченко и пригласил его на службу в органы внутренних дел.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в дежурную часть полиции 23 сентября поступило сообщение о том, что на мосту в Мацесте за ограждением находится человек. На место выехали сотрудники полиции. Они сняли 27-летнюю жительницу Перми с моста и доставили в отдел полиции.

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