В Сочи откроется самый высокогорный в мире Парк футбола

Парк футбола откроется 14 июня на курорте «Роза Хутор» в «Роза Долине» на высоте 560 м над уровнем моря.

Болельщики смогут увидеть прямые трансляции матчей ЧМ-2018 на большом экране и послушать живые послематчевые разборы игр с участием комментатора Георгия Черданцева, который представит свою новую книгу «Истории Чемпионатов мира». Издание включает рассказы о разных мундиалях, проходивших на фоне важных общественно-политических событий.

В Парке футбола планируют проводить соревнования по настольному футболу, массовые забеги в поддержку сборной России с участием медийных персон и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Стадион «Фишт» примет четыре матча группового этапа: Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Австралия — Перу, и два матча стадии плей-офф — 1/8 и 1/4 финала.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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