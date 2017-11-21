В Сочи открыли исторический экскурсионный маршрут

Он начинается у подножия Эллинского спуска. Всего в маршрут входит 35 объектов историко-культурного наследия, которые сегодня находятся под охраной государства.

Путь проходит мимо арт-галереи «Форт» через сквер возле концертного зала «Фестивальный». Далее дорога ведет к дому первого городского врача Аркадия Леонидовича Гордона. Теперь в память о нем на этом месте установлен его бюст работы скульптора Петра Хрисанова.

Затем исторический маршрут ведет по верхнему ярусу набережной вдоль гостиницы «Приморская» и завершается у «Фитофантазии» возле Зимнего театра. Там прошла глобальная реставрация, границы природного уголка расширили, неработающий фонтан превратили в пруд.

В будущем опыт организации подобных исторических пешеходных маршрутов должен распространиться на все районы города. Следующей на очереди стоит улица Навагинская, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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