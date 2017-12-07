В Сочи открылся центр выдачи паспортов болельщиков

Документ при наличии билета обеспечит доступ на стадионы в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу — 2018.

Иностранным гостям он позволит въехать в Россию без визы. Чтобы получить спортивное удостоверение, нужно оформить заявку на специальном сайте, а затем выбрать способ доставки или забрать карту лично. Одними из первых обладателей спортивного паспорта стали сочинцы.

«На Олимпийских играх, которые уже прошли, мы были счастливы. Чемпионат мира для меня как для футболиста — мегасобытие, и я счастлив, что я здесь, в центре, счастье безграничное», — сказал житель Сочи Никита Колотовкин.

Открылись центры выдачи и в других городах, которые принимают мундиаль. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

В рамках чемпионата мира в Сочи пройдет шесть матчей. Сборные Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу приедут на Кубань по итогам жеребьевки. Также на газоне «Фишта» пройдут 1/8 и 1/4 финала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», продажа билетов на ЧМ по футболу возобновилась 5 декабря.

Вернуться на ленту

Источник