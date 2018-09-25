В Сочи прибудет ретро-поезд с иностранными туристами

На курорте поезд на паровой тяге «Золотой орел» будут принимать впервые.

С Казанского вокзала Москвы состав отправится 1 октября и проследует через Саратов, Астрахань, Грозный, Владикавказ, Кисловодск, Сочи, Ростов-на-Дону, Воронеж. Завершится маршрут в Москве 13 октября.

В Сочи ретро-поезд прибудет 7 октября. На нем приедут около 70 туристов из Великобритании, Австралии, США, Швеции, Бразилии, Канады, Уругвая, Швейцарии, Германии, Японии, ЮАР и Дании. Гостей ожидают экскурсии по самым известным местам курорта.

Поезд «Золотой орел» состоит из 14 вагонов для пассажиров и обслуживающего персонала, среди которых два ресторана и бар. Во время поездки туристы располагаются в двухместных купе с отдельным санузлом, сообщается на сайте организаторов туристического проекта.

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