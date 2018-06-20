В Сочи привезли арт-объект «Стадион 13» из серебра

Его изготовили к ЧМ-2018.
«Идея проекта — игра, увековеченная в ювелирном украшении. Внутри импровизированной арены — статуэтки 32 футболистов, которые символизируют страны, участвующие в мундиале», — рассказал коллекционер Александр Кремер, в частную коллекцию которого вошел объект.
Футболисты будут подниматься на пьедестал почета в зависимости от результатов матчей.
Стадион выполнен из серебра. Также в нем присутствует инкрустация золотом, кожа, а композиция стоит на мраморной плите. Весит изделие около 5 кг.
Арт-объект пробудет в Сочи до 29 июня, сообщает пресс-служба Зимнего театра.
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