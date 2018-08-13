В Сочи пройдет фестиваль уличной культуры «Южная столица»

Мероприятие состоится 18 и 19 августа на площади А. Н. Островского и в скейтпарке на Курортном проспекте.

На открытых площадках пройдут соревнования по хип-хопу и брейк-дансу. Участники фестиваля поборются за главный приз — поездку во Францию на Battle Bad и Cultures Hip-Hop Festival. Вести батлы и оценивать уровень танцоров будут судьи из России, Франции и Украины.

В рамках «Южной столицы» также состоятся соревнования по стритболу, воркауту, паркуру. Кроме того, гости фестиваля могут попробовать научиться нарисовать граффити и прокатиться на самокате или на экстремальном велосипеде ВМХ.

Фестиваль пройдет на улицах города уже в третий раз и станет самым масштабным за историю существования проекта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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