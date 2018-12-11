В Сочи пройдут гастроли Ростовского академического театра драмы

Артисты с 22 по 27 апреля 2019 года выступят на сцене Зимнего театра.

В рамках гастролей театр представит спектакли «Тихий Дон», «Цыган», «Матерь человеческая» и «Три сестры».

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького ведет свою историю c 23 июня 1863 года, когда в Ростове-на-Дону впервые поднялся занавес городского театра. Театр был построен по инициативе губернатора на средства состоятельных людей, сообщается на странице Зимнего театра во «ВКонтакте».

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