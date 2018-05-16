В Сочи стартовал практический этап обучения волонтеров ЧМ-2018

Их состав определился еще в 2017 году, а 16 мая 2018-го начались тренировки.

Добровольцы должны научиться доверять друг другу и стать единой командой, поэтому их практика проходит в игровой форме. Студенты общаются и вместе решают общие задачи. Список дел у них будет немаленьким: добровольцы в городах-организаторах должны встречать футбольных болельщиков на вокзалах и в аэропортах, дежурить на остановках, чтобы показать дорогу до стадиона, помогать в организации общественного питания и с размещением гостей в отелях. На волонтеров возлагают большую ответственность. От их дружелюбия и желания помочь зависит впечатление гостей о курорте.

«Волонтерство мне очень помогло раскрыть свой потенциал. В волонтерстве не важно, какой ты, главное — что ты можешь. Ты можешь творить, веселиться, делиться своим позитивом со спортсменами и гостями», — отметил студент Евгений Брежнев.

«Мы привлекли компанию, которая обучала волонтеров в период Олимпиады. И, собственно, те же тренеры обучали волонтеров оргкомитета, которые работали на Кубке конфедераций. Это очень хорошая, сплоченная команда, которая имеет огромный опыт по работе с волонтерами», — пояснила заместитель начальника управления молодежной политики Сочи Марина Назарова.

Заключительный этап подготовки добровольцев стартует 23 мая. Они выйдут в Олимпийский парк, где изучат так называемую последнюю милю у стадиона «Фишт» и побывают на самом спортивном объекте.

Всего во время проведения мундиаля в Сочи будут дежурить около 3 тыс. волонтеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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