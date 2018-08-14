В Сочи ученые отметили повышенную активность медведей в июле

Всего за три года зафиксировали 15 выходов медведей к населенным пунктам Сочи.

Профессор Анатолий Кудактин рассказал, что кавказские медведи не были агрессивными по отношению к человеку. За прошедшие более чем полвека неспровоцированных нападений медведей на человека не было. Однако в последние годы ситуация стала меняться.

«К середине 1970–х годов численность медведей повсеместно сократилась, хотя по горным лесам Черноморского побережья они оставались еще обычными обитателями. Основной причиной стала повсеместная вырубка горных лесов и освоение территории для нужд рекреации», — говорится в статье Кудактина, опубликованной на сайте Кавказского заповедника.

Он отметил, что основные туристические маршруты проходят по стациям обитания медведей и встречи с хищниками неизбежны. Даже при хорошо организованном туризме на стоянках остается большое количество бытового мусора и пищевых отходов. Из-за этого медведи могут близко подходить к туристам.

При длительном контакте с людьми звери утрачивают естественные формы активно-оборонительного поведения — избегания контактов с человеком и перестают видеть в человеке реальную опасность. Появляется «группировка медведей-мусорщиков», они могут представлять реальную опасность.

В Адлерском районе Сочи, где сконцентрированы олимпийские объекты, медведей вытеснили с естественных мест обитания. Построенная совмещенная железнодорожная и автомобильная дороги стали препятствием для медведей правого и левого берега реки Мзымта. Звери стали чаще посещать дачные поселки, места стоянок туристов и рекреационных объекты, где всегда имеются пищевые отходы, которые привлекают медведей своим запахом и легкой доступностью. Начиная с 2015 года здесь зарегистрировано более 15 случаев выхода медведей к населенным пунктам, стоянкам туристов, объектам олимпийской инфраструктуры. Медведи стали посещать мусорные баки и стихийные свалки. Начиная с июля текущего года отмечена повышенная активность медведей.

«Во всех случаях медведи проявляли несвойственную наглость, не обращали внимания на присутствие и крики людей. Только появление группы людей с собаками и фальшфейерами обращали их в бегство. Во всех местах встречи хищников были открытые мусорные баки или брошенные пакеты с остатками пищи. Аналогичная ситуация прослеживается практически у всех временных рекреационных объектов, расположенных вдоль рек Мзымта, Чвижепсе, Псахо», — сообщили в пресс-службе заповедника.

Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо ликвидировать все места открытого хранения мусора, а имеющиеся баки оборудовать плотными крышками. Содержимое мусорных баков обрабатывать раствором хлорной извести. Туристов призвали не оставлять мусор на местах туристических стоянок. Также ученые считают, что необходимо организовать мониторинг мест и систематически проводить мероприятия по их отпугиванию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кавказском заповеднике медведь напал на лагерь туристов.

Для безопасности людей и медведей запретили ночевки до водопадов у Зеркального озера.

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