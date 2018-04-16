В Сочи уничтожили около 133 тыс. особей коричнево-мраморного клопа

В селах города-курорта с начала апреля работают 43 группы, которые уже обследовали более 17 тыс. построек.

Коричнево-мраморного клопа обнаружили в более чем 5 тыс. построек. В итоге уничтожили 20 кг этих вредителей, это примерно 133 тыс. особей.

Среди жителей распространяют листовки с информацией о методах борьбы с насекомым, их разместили на остановках, магазинах, социальных учреждениях. Сейчас проводят обработку растений. В первую очередь тех, чьими плодами подпитывается насекомое после спячки, — завязи алычи, мушмулы, фундука. От вредителя обработали более 613 га.

Впервые коричнево-мраморный клоп был замечен на курорте в 2014 году. В 2017 году насекомое стало карантинным. В соседней Абхазии в прошлом году клоп уничтожил до 50% урожая фундука и цитрусовых, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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