В Сочи утвердили проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту

Соревнования пройдут с 2 по 3 марта 2019 года.

Конгресс Международной федерации лыжного спорта утвердил проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в сезоне-2018/19.

Спортсменки будут соревноваться в скоростном спуске и супергиганте. Этапы Кубка мира среди мужчин в следующем сезоне в России проводиться не будут.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту пройдет в Сочи второй раз. Впервые соревнования состоялись на курорте в феврале 2012 года.

Сезон-2018/19 начнется 27 октября в австрийском Зельдене, а завершится 17 марта в Сольдеу в Андорре, сообщает ТАСС.

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