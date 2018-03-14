В Сочи в районе села Черешня ремонт дороги после оползня продлится месяц

Ремонт оползневого участка начнется 19 марта.

Сейчас идет подготовительный этап строительства, завозится инертный материал, щебень для организации подъездного пути. Это делается для того, чтобы техника могла заехать для бурения свай и дальнейшей работы.

По словам и. о. начальника участка Александра Бордюгова, предусмотрено 33 буровых столба, развязка металлической трубы швеллером и 26 плит. Для обратной засыпки участка понадобится около 600 кубов щебня.

Для безопасности людей организовали пешеходный переход, установили предупредительные знаки. Движение на личном транспорте организовано через объездные пути. Автобусы следуют по обычному маршруту, с остановкой перед оползневым участком и пересадкой после него селян в другой транспорт.

Ориентировочный срок сдачи объекта — месяц, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале в Сочи в районе села Черешня сползла в овраг автомобильная дорога.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник