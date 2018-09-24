В Сочи завершился фестиваль «Бархатный сезон»

Он был приурочен к 45-летию гранд-отеля «Жемчужина».

На три дня курорт погрузился в атмосферу праздника. Поздравить любимое место отдыха тысяч россиян в Сочи приехали известные писатели, кавээнщики, музыканты, режиссеры и актеры. Для многих из них отель стал первой сценической площадкой, и здесь они впервые почувствовали любовь поклонников, поэтому выступают на курорте с особой теплотой.

«Когда я была совсем еще девчонкой, 25 лет тому назад, я приезжала сюда на «Кинотавр», и начинала свое творчество здесь, и первый автограф у меня взяли именно в «Жемчужине»», — рассказала автор и исполнитель Катя Лель.

«Мы готовились к фестивалю целый год, а эти три дня пролетели незаметно. Они были насыщенными, нас поздравили наши партнеры, с которыми мы работаем десятилетиями, нас поздравили наши туристические компании», — отметила генеральный директор гранд-отеля «Жемчужина» Светлана Ермилова.

«Я так рад, что фестиваль заканчивается, потому что скоро мы вернемся обратно и все начнется сначала», — сказал заслуженный артист России Бари Алибасов.

Фестиваль «Бархатный сезон» решили проводить в Сочи каждый год. Так появилась еще одна добрая традиция гостиницы с насыщенной и яркой историей. За 45 лет она стала популярным местом делового, событийного, культурного и семейного туризма. Недавно гранд-отель «Жемчужина» принял трехмиллионного гостя.

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