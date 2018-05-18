В станице Динской жители спасли обезвоженного орла

Его нашли на земле у здания администрации.

Сотрудники увидели, что птица, которую клюют вороны, еще жива. Они посадили ее на дерево и принесли мясо, однако от еды орел отказался.

Птицу отвезли в краснодарскую специализированную ветеринарную клинику. Поставили диагноз: обезвоживание и отсутствие питания. Также сделали укол. Выяснилось, что это подвид орла.

На время лечения птицу домой забрала одна из сотрудниц администрации, пишет «Газета РВС».

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