В Ставрополе освятили собор святого равноапостольного князя Владимира

Мероприятие прошло 13 декабря по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Чин великого освящения совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Событие прошло во второй день VI Ставропольского форума Всемирного русского народного собора при поддержке «ЮгСтройИнвест». Оно стало ключевым мероприятием в череде торжеств, посвященных 175-летию Кавказской (Ставропольской) епархии.

«Поздравляю с освящением этого величественного собора. Низкий поклон еще и еще раз главному строителю и почетному ктитору Юрию Ивановичу Иванову, его семье и сотрудникам «ЮгСтройИнвест», которые так или иначе участвовали в строительстве. Сколько бы ни стоял храм, здесь будет поминаться имя строителей», — сказал митрополит Кирилл.

«Я очень рад, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» прикоснулась к этому благостному делу — к строительству собора святого равноапостольного князя Владимира. С Божьей помощью храм построен. Хочу поблагодарить свою семью и весь коллектив компании за поддержку. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы это место развивалось и процветало. В 2019 году художники приступят к росписи внутреннего убранства. В апреле начнется строительство административного здания, в котором будет воскресная школа. В 2020 году мы начнем строить православную классическую гимназию на 400 учащихся и благоустроенный парк. Знаете, душу переполняют эмоции! Дальше хочется трудиться, прославлять и укреплять нашу православную веру, нашу любимую Родину и великую Россию», — отметил генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Митрополит Кирилл поздравил всех с днем памяти апостола Андрея Первозванного и вручил патриаршие грамоты отличившимся сотрудникам компании.

Собор святого равноапостольного князя Владимира возвели по личной инициативе генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест». Работы шли рекордными темпами. Закладка первого камня состоялась в июне 2016 года, а уже 28 июля 2018 в соборе прошло первое богослужение. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил вклад Юрия Иванова в возрождение духовности России орденом святого благоверного князя Даниила Московского второй степени.

Пятикупольный собор представляет собой постройку, высота которой превышает 38 м. Это один из самых больших соборов на Ставрополье, одновременно он может принять более 1,5 тыс. прихожан.

Храмовый комплекс располагается на участке площадью 1,5 га. Прилегающая территория благоустроена: здесь разбит сквер с фонтаном, установлена детская игровая площадка. Это место уже успело полюбиться горожанам, стало новой точкой притяжения для жителей микрорайона.

Ктитором (единственным строителем и меценатом) собора святого равноапостольного князя Владимира является Юрий Иванов. ГК «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором и уже в следующем году начнутся работы по дальнейшему развитию территории.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник