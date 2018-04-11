В Темрюке начали сбор подписей за присвоение титула воинской славы

Для сбора подписей открыли шесть пунктов.

В годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики держали город в оккупации целых 400 дней. С августа 1942 по сентябрь 1943 года вражеские войска расстреляли более 2 тыс. человек, а на каторгу отправили более 16 тыс. Рядом проходила и «Голубая линия», где шли ожесточенные воздушные бои за Кубань.

Такой же сбор подписей идет в Горячем Ключе и Крымске. Проголосовать за присвоение звания города воинской славы должны больше половины местных жителей, затем инициативу на рассмотрение подадут в кубанский парламент и президенту России.

Пока на Кубани два города воинской славы. Это Анапа и Туапсе.

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