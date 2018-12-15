В Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате

Кинотеатр «Заря» вошел в федеральный проект по обустройству нового современного кинозала.

В день открытия второго кинозала зрителям показали художественный фильм «Крымский мост. Первыми посетителями стали студенты Тимашевского техникума кадровых ресурсов.

В мае Фонд кино объявил результаты пятого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах. При содействии министерства культуры Краснодарского края тимашевский кинотеатр «Заря» вошел в федеральный проект по обустройству нового современного кинозала. На выделенные из федерального бюджета 5 млн рублей приобрели систему многоканального звука, цифровой проектор и экран.

Ранее для большого кинозала кинотеатра «Заря» приобрели цифровой кинопроектор и комплект звукового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

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