В Тимашевске прошел матч пятого тура Высшей лиги чемпионата края по футболу

На поле встречались бронзовый призер прошлого сезона — местный «Прогресс» и дебютант турнира «Медик-Сочи».

Новичок опытного соперника не испугался: уже в первой атаке гости забили. Счет в матче открыл Максим Шульга.

«Убрал мяч под правую сторону, пробил в дальний угол. Мы отрабатываем это на тренировках, поэтому сложностей не было», — сказал игрок ФК «Медик-Сочи» Максим Шульга.

В первой половине игры местные болельщики больше голов не увидели. «Прогресс» приходил в себя весь тайм, а «Медик-Сочи» не смог больше найти подходы к воротам хозяев. Однако после перерыва тимашевцы забили быстрый гол: Сергей Стаценко помог своей команде отыграться и сделал самому себе подарок на день рождения.

Во втором тайме команды забили еще по одному мячу. У «Медика-Сочи» отличился Александр Оболенцев, у «Прогресса» — Дмитрий Нечаев. Итоговый счет — 2:2

«Если объективно, судя по матчу, это боевая ничья, 2:2. Результатом, конечно, мы недовольны. Соперники на чемпионате практически все равны, очень приличные команды. Я думаю, что в этом году будет очень серьезная борьба за призовые места», — отметил главный тренер ФК «Прогресс» Владимир Пантюшенко.

Команды набрали по одному очку. Правда, улучшить турнирное положение ни одному из соперников не удалось: тимашевский «Прогресс» по-прежнему занимает четвертое место, а «Медик-Сочи» остался на десятой строчке.

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