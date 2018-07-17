В тренерский штаб ХК «Сочи» вошел Вацлав Сикора

Чех назначен ассистентом главного тренера хоккейного клуба Сергея Зубова.

Вацлав Сикора трудился в финских «СайПе», «Лукко» и «Ильвесе» и в чешских клубах «Спарта», «Литвинов», «Орлы Зноймо», «Пардубице» и «Пираты». В КХЛ специалист работал в СКА, «Льве» и «Северстали». Последние два сезона чешский специалист отработал в «Маунтфилде», оба раза дойдя до полуфинала плей-офф.

Также тренерский штаб сочинцев пополнили Павел Хинек и тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко.

С командой Чехии U20 в 2001 году Павел Хинек выиграл молодежный чемпионат мира. Специалист работал также в клубах чешской Экстралиги, которую выигрывал один раз в качестве главного тренера, дважды в роли ассистента и трижды становился бронзовым призером.

Леонид Дмитриченко в 2008 году начал карьеру тренера в футбольном клубе «Торпедо» (Москва). Последние шесть лет он работал тренером по физической подготовке в подмосковном «Витязе», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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