В Туапсе начался фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос»

Праздник проходит 24 сентября на центральной площади города.

В программе — выставки музейных экспонатов, картин и блюд армянской кухни, мастер-классы умельцев народных ремесел и кулинаров. Для гостей и участников фестиваля придумали специальную фотозону с национальным колоритом.

Завершит день гала-концерт с участием творческих коллективов, а также гостей из Армении.

В муниципалитете 23 сентября прошел фестиваль адыгской культуры «Лучи Шапсугии», сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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