В Туапсе после модернизации открыли кинотеатр «Родина»

На реконструкцию направили 6 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

Модернизацию провели в рамках региональной программы «Развитие культуры». Сейчас инвестиции направляют в социальную инфраструктуру Туапсинского района.

Деньги были направлены на покупку современного кинооборудования. Теперь в одном из старейших кинотеатров края будут показывать фильмы в цифровом формате.

Символичную красную ленту перед экраном обновленного кинотеатра перерезали первый замминистра культуры края Максим Усатюк и представители местной администрации.

«Уверен, что кинотеатр «Родина» в новом формате будет пользоваться большой популярностью у жителей и гостей города», — сказал замминистра.

В праздничной церемонии открытия прозвучало попурри из советских кинофильмов в исполнении солиста Туапсинского камерного оркестра Валерия Белокурова. Артисты танцевально-спортивного клуба «Фаворит» исполнили «Венский вальс», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Торжество завершили показом российского художественного фильма «Салют-7», основанного на реальных событиях.

Здание кинотеатра «Родина» построили в 1916 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе в 2014 году решили восстановить кинотеатр «Родина», который несколько лет был закрыт. Планируется, что в обновленном кинотеатре, кроме киносеансов, будут проводить уроки об искусстве, культурно-просветительские мероприятия и онлайн-трансляции.

Вернуться на ленту

Источник