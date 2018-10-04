В Туапсинском районе похоронили погибшего в годы войны солдата

В поселке Октябрьском с почестями предали земле найденные поисковиками останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

На церемонию приехали его родственники из разных городов России.

Михаил Бондаренко 1909 года рождения — уроженец станицы Безводной, рядовой второй роты 12-го отдельного строительного батальона. Он погиб в середине октября 1941 года в Брянской области, в Навлинском районе, близ деревень Литовни и Клинской при прорыве окружения Брянского фронта частями 3-й армии.

Останки солдата, саперную лопату, противогаз, части винтовки и патроны на месте гибели нашли 19 августа этого года бойцы брянского поискового отряда «50-я армия». Погибшего опознали благодаря обнаруженному смертному медальону.

В Туапсинский район останки воина привезли по решению его дочери Антонины Сызрановой, которая живет в Октябрьском. В поселке прошел траурный митинг. Солдата похоронили на местном кладбище, рядом с его женой Александрой Бондаренко, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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