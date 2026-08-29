Вениамин Кондратьев: В Сочи приступили к сбору первого урожая экзотических фруктов

1 из 4 Об этом губернатор Краснодарского края рассказал в своих соцсетях.

– В Сочи приступили к сбору первого урожая бананов, папайи и питахайи. Всего планируют собрать около 700 килограммов экзотических фруктов. В прошлом году сочинский фермер построил три экспериментальные теплицы, чтобы научиться выращивать тропические фрукты в местном климате с минимальными затратами энергии. В этих теплицах высадили свыше 20 сортов бананов, 5 видов папайи, питахайю, маракуйю, а также имбирь, ананасы, авокадо и какао, – отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Вениамина Кондратьева, в будущем в этом экзотическом саду планируют проводить экскурсии, знакомить с процессом выращивания, продавать саженцы и это место станет еще одной точкой притяжения кубанского агротуризма.

В регионе также стартовала уборка винограда. Всего в этом году в Краснодарском крае планируют получить не меньше 313 тысяч тонн.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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