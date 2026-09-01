Михаил Мишустин поздравил Вениамина Кондратьева с 56-летием

Председатель Правительства РФ направил в адрес губернатора Кубани телеграмму.

– На посту губернатора Краснодарского края Вы ведете активную работу по выполнению национальных проектов. Создаете благоприятные условия для инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса. Многое делаете для развития отраслей экономики, реализации социально значимых программ, направленных на улучшение жизни людей. И конечно, особое внимание Вы уделяете оказанию поддержки военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции, и их семьям, – отметил Михаил Мишустин.

Глава Правительства России пожелал Вениамину Кондратьеву успехов в работе, здоровья и благополучия.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин тоже направил телеграмму.

– Работая над решением задач, направленных на социально-экономическое развитие Краснодарского края, вы способствуете повышению качества жизни людей. Желаю здоровья и дальнейших успехов, – написал Вячеслав Володин.

Вениамина Кондратьева поздравил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

– Желаю крепкого здоровья, энергии, бодрости духа и благополучия. Пусть доверие коллег, поддержка родных и друзей придают Вам силы и мотивируют на достижение новых высот во благо России, – подчеркнул Сергей Кириенко.

Губернатора также поздравили первый зампредседателя Правительства России Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев, Александр Новак, Татьяна Голикова, Дмитрий Патрушев. Глава администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов, а также федеральные министры, руководители регионов, госкорпораций и федеральных компаний.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор