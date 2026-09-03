Кубань в лидерах по количеству обработанных лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта

1 из 8 Губернатор Вениамин Кондратьев принял участие в видеоконференции по вопросам использования цифровой платформы «МосМедИИ» в клинической практике медучреждений регионов. Ее провели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках визита в московский Центр диагностики и телемедицины.

Михаил Мурашко отметил, что современные медицинские технологии с искусственным интеллектом активно используются в клинической практике. Значительная часть медизображений уже анализируется с применением этой технологии, что повысило качество диагностики. Искусственный интеллект — это сокращение времени на рассмотрение медизображений, увеличение доступности помощи для пациентов. По словам министра, сегодня Россия добилась значительных результатов не только в части внедрения ИИ в здравоохранение, но и в создании системы контроля за медизделиями, в том числе с такой технологией.

— Сама система контроля за медицинскими изделиями, включая искусственный интеллект, признана ВОЗ одной из лучших в мире, и Россия вошла в список стран с продвинутой регуляторной системой, который позволяет всем остальным странам доверительно относиться к продукции из РФ, — сказал Михаил Мурашко.

Московский Центр диагностики и телемедицины специализируется на развитии лучевой и инструментальной диагностики, внедрении технологий искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. В его составе работает первый в России и один из самых крупных в мире референс-центров лучевой диагностики.

– В 2024 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы создали цифровую платформу «МосМедИИ» для дистанционного анализа лучевых исследований с использованием сервисов искусственного интеллекта. За неполные три года с ее помощью обработано свыше 18 миллионов исследований по всей России. Сегодня Москва ежемесячно обрабатывает 1,4 миллиона исследований, 1,1 миллиона из них приходится на регионы России. По оценке, это – четверть всех снимков, которые выполняются в России. Создание «МосМедИИ» обеспечило регионам доступ к быстрой и эффективной диагностике без необходимости самостоятельных разработок. Это ощутимо повысило качество медицинской помощи для пациентов и ускорило цифровую трансформацию российского здравоохранения, – отметил Сергей Собянин.

Доступ к платформе сегодня имеют уже 2,5 тыс. медицинских организаций из 75 регионов России, а также ряд федеральных медицинских центров, среди которых Кубанский государственный медицинский университет. Краснодарский край – лидер по количеству обработанных с помощью ИИ исследований.

– Возможности московской платформы «МосМедИИ» Краснодарский край применяет с октября 2024 года. Сейчас к ней подключены 111 больниц и поликлиник региона. Наши медики используют четыре сервиса на основе технологий искусственного интеллекта – для анализа флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки. Менее чем за два года обработано более 1 миллиона 700 тысяч исследований. По этому показателю мы входим в топ-3 регионов страны. Это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое есть во всех муниципалитетах края. Даже в сельских территориях наши районные больницы оснащены компьютерными томографами и цифровыми рентген-аппаратами. Изначально врачи настороженно отнеслись к возможности применения искусственного интеллекта. Но сейчас отмечают, что «компьютерное зрение» помогает увидеть незаметные человеческому глазу отклонения на снимках, а значит – минимизировать ошибки при подготовке заключения. Более того, по словам медиков, благодаря ИИ-сервисам время обработки исследований сократилось в среднем с 15 до 5 минут. Но в этой работе важно, чтобы окончательное решение принимал живой специалист. В таком случае у пациентов больше уверенности в правильности диагноза. Благодаря платформе также получила развитие радиологическая информационная система края. К ней подключены больницы и поликлиники, в которых установлено более 740 единиц цифровых рентген- и КТ-аппаратов, – рассказал Вениамин Кондратьев.

От Краснодарского края в видеоконференции также участвовали министр здравоохранения Владимир Крушельницкий, первый заместитель главного врача Краевой клинической больницы №1 им. С.В. Очаповского Игорь Поляков и заведующая рентгенологическим отделением Елена Зяблова.

Медицинские организации Краснодарского края подключаются к «МосМедИИ» через единую точку доступа и пользуются платформой бесплатно. Принцип работы прост: врачи из региона отправляют снимок, а им возвращается предварительное заключение с указанием диагноза. Большинство снимков обрабатывается в пределах 5 минут.

В общей сложности платформа «МосМедИИ» предлагает регионам 18 ИИ-сервисов для расшифровки компьютерных томограмм, рентгенограмм, флюорограмм и маммограмм. Большинство из них – комплексные, способные выявить на одном снимке до 14 различных патологий. Среди них сервисы диагностики таких социально значимых и распространенных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, внутричерепное кровоизлияние, пневмоторакс, злокачественные образования легких, эмфизема легких, рак молочной железы, перелом ребер, аневризма аорты и другие.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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