В Туапсинском районе стартует фестиваль классической музыки «Осенний дивертисмент»

Откроет фестиваль 1 октября квартет имени Сергея Рахманинова сочинской филармонии. Музыканты представят произведения Гайдна, Моцарта, Чайковского.

Концерт начнется в 15:00 в кинотеатре «Родина».

«Этот фестиваль стал настоящей визитной карточкой культуры нашего района. Он завершится в Ночь искусств, 3 ноября, концертом Краснодарского симфонического оркестра, который состоится в Городском дворце культуры в Туапсе в 18:00. А в течение всех дней фестиваля во всех поселениях района традиционно будут проходить выставки работ наших художников, концерты творческих коллективов и солистов», — рассказали в отделе культуры администрации Туапсинского района.

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