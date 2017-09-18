В Усть-Лабинске прошло первенство Краснодарского края по гандболу

На площадке местного спортивного комплекса «Старт» сражались девушки 14-15 лет.

На турнир заявилось семь коллективов, три из них из краевой столицы. Игры проходили по круговой системе, поэтому без краснодарских дерби не обошлось.

«Мы из одной школы. Играем почти всегда на тренировках. И у нас всегда друг с другом идут серьезные матчи», — отметила игрок команды Краснодара Александра Крикун.

Кроме команд из кубанской столицы и хозяек турнира, в нем приняли участие коллективы из Тимашевского, Крымского и Павловского районов. Гандболистки боролись не только за медали. Помимо них, спортсменки сражались за попадание в состав сборной Краснодарского края. Команде уже через месяц выступать на зональном этапе первенства России. Времени для отбора претенденток осталось немного. Поэтому битва за места среди лучших идет даже внутри команд.

«Конкуренция очень большая. В нашей школе все стараются туда попасть, но не каждый может», — сказала игрок команды Краснодара Яна Демидова.

Лучший результат на этом турнире показала команда из Крымского района. Серебро — у краснодарских гандболисток 2003 года рождения. Замкнула тройку лидеров тоже краснодарская команда — девушки 2002 года рождения.

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