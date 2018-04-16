В восьми городах Краснодарского края написали «Тотальный диктант»

Акция, в которой участвовали тысячи людей по всему миру, прошла 14 апреля.

На Кубани площадки открылись в восьми городах, в том числе в Сочи, Туапсе, Армавире и Усть-Лабинске. Больше всего желающих написать отрывок из неизданного романа писательницы Гузели Яхиной было в Краснодаре. В кубанской столице за парты сели около 1,5 тыс. человек. На трех площадках чтецами выступили сотрудники «Кубань 24» — ведущие Наталья Клещева и Екатерина Шайдурова, а также главный редактор интернет-портала Юрий Степанов.

«Это волнительно, потому что одно дело — писать диктант, а другое — его читать. Раньше я никогда не читал диктанты, только всю жизнь их писал. В школе и иногда в институте. В общем, это очень сложное дело», — сказал главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

«Каждый человек должен знать русский язык, потому что он для нас родной. Это очень важно. Все должны уметь правильно писать и говорить на русском языке. Я считаю, что каждый должен прийти и проверит свои знания», — отметила ученица краснодарской гимназии № 23 Светлана Кислова.

Сейчас работы проверяют. Результаты появятся в конце апреля на официальном сайте «Тотального диктанта». В 2017 году в Краснодаре на отлично с заданием справились больше 100 человек из 1 тыс. 314.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

Фоторепортаж с «Тотального диктанта» в Краснодаре смотрите здесь.

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