В Выселковском районе полицейские провели костюмированный автоконкурс

09 июля в 14:24

Состязания для семейных пар были посвящены празднованию Дня семьи, любви и верности.

В конкурсе «Моя автосемья», организованном представителями полиции и местного отделения ДОСААФ, приняли участие десять команд от каждого районного поселения. Каждая семейная пара предстала перед жюри в выбранном образе и рассказала о себе в «визитной карточке».

Участники показывали уровень своего водительского мастерства и отвечали на вопросы по теории вождения. На заключительном этапе им предложили на ощупь с завязанными глазами определить свой автомобиль.

Все конкурсанты получили грамоты и светоотражающие жилеты, а победители — семья Ивановых — получили ценные подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 июля губернатор Кубани поздравил жителей края с Днем семьи, любви и верности. В кубанской столице в этот день на Пушкинской площади 15 лучших семей Кубани наградили медалью Краснодарского края «Родительская доблесть».

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