В Японии назвали имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

В оргкомитете игр сообщили, что талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио получили собственные имена.

Талисмана Олимпиады-2020 назвали «Мирайтова». Имя основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Это забавное существо в стиле анимэ, раскрашенное в сине-белую клетку, которая повторяет узор на эмблеме токийских игр.

Символом Паралимпиады-2020 станет похожее бело-розовое существо по имени «Сомэйти» — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским «so mighty» (такой могучий), сообщает телеканал «360».

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