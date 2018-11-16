Вениамин Кондратьев: участковые первыми приходят на помощь в случае беды

Сотрудники со всего края приехали 16 ноября в Краснодарский университет МВД. Там состоялся ежегодный съезд участковых.

Перед его открытием собравшихся с профессиональным праздником поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул важную роль участковых, ведь именно они, что называется, работают на земле.

«Ваша служба, я уже говорил, она на передовой. Вы первыми приходите на помощь в случае беды. Вас первых зовут на помощь, кто бы что ни говорил о полиции, кто бы что ни говорил об участковых, всегда набирают номер 02. И вы первыми понимаете изначально те процессы, которые происходят в обществе в самом зародыше, потому что общаетесь с людьми, простыми людьми. Ваш профессионализм здесь как никогда за 95 лет лицом к проблеме доказал то, что мы сегодня никаких серьезных потрясений, да и в целом в крае, не имеем. Это залог стабильности, успеха и дальнейшего развития. В целом развития региона и, конечно, развития гражданского общества. С праздником, коллеги. Удачи, успехов во всем!» — заявил Кондратьев.

В Краснодарском крае службу несут почти 2 тыс. участковых уполномоченных. Благодаря их работе выявлено около 70 тыс. административных правонарушений.

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