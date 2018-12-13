Владимир Путин провел открытый урок на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»

Президент России 13 декабря в режиме видеоконференции поделился своими школьными воспоминаниями с более чем 1 млн учащихся и педагогов со всей страны.

В частности, он рассказал, как благодаря школьному кружку приобщился к точным наукам, и объяснил, кто может стать руководителем страны.

«Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия между людьми. Эти профессиональные навыки и знания нужны и полезны. Но главное в другом — в том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, должен для себя решить основную задачу: готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал», — сказал Владимир Путин.

«Этот урок будет полезен ребятам еще и тем, что именно профессионалы, работающие в той или иной сфере, смогут рассказать о нюансах и особенностях работы, о которых школьнику еще пока неизвестно. И это поможет ученикам сделать осознанный выбор», — отметил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков.

На Кубани онлайн-урок посмотрели старшеклассники из 900 школ.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» стартовал в Ярославле 11 декабря. За это время прошло 11 открытых уроков на разные темы — от сельского хозяйства до современных технологий — и ряд дискуссионных площадок. Главная цель форума — помочь старшеклассникам определиться с будущим и выбрать профессию.

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