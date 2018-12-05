Владимир Путин: волонтеры делают очень важную работу

Проект Галины Головченко из Краснодара одержал победу в конкурсе «Доброволец России — 2018» в номинации «Рожденные помогать». Церемония награждения прошла 5 декабря в Москве.

Галина Головченко создала досуговый центр для пенсионеров краевой столицы. Жюри выделило его из 4 тыс. проектов, именно столько было представлено в этой номинации.

Кубанские волонтеры привезут из Москвы и серебряную награду. Второе место присудили руководителю проекта «Взаимопомощь на дорогах» Илье Арзуманяну. Он участвовал в номинации «Организатор добровольчества 18+».

Победители получат гранты, каждый в размере до 1 млн рублей, на развитие своих инициатив. Главного триумфатора конкурса «Доброволец года» Антона Коротченко из Смоленска наградил президент Владимир Путин. Лучший российский проект «Здоровое село» направлен на оказание медицинской помощи жителям глубинки. Глава государства поздравил всех собравшихся с Международным днем волонтера и отметил, что главной статуэтки конкурса достоин каждый доброволец страны.

«Вы совершаете очень важную вещь. Вы делаете важную вещь не только для себя, не только для тех, кому непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества. Когда люди на вас смотрят, они берут не только пример, но возникает, как говорят в народе, чувство надеги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым. Оно делает всех нас более сбалансированными к внутренним и внешним шокам. А таких шоков во все времена было достаточно», — сказал Владимир Путин.

В России 2018-й был объявлен Годом волонтера. Но как отметил Владимир Путин, на этом поддержка добровольческого движения не закончится. Совсем скоро эта тема будет обсуждаться на заседании Государственного совета. Итоги Года волонтера подведут и на Кубани. На следующей неделе в Краснодаре лучшим добровольцам вручат награды.

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