Власти Крымска соберут подписи за присвоение городу звания воинской славы

Такую инициативу 22 марта озвучили на совещании в местной администрации.

Решено приступить к первому этапу обязательной процедуры — сбору подписей жителей Крымска. Население города составляет 40 тыс. человек. Чтобы получить звание, требуется согласие большинства.

Сбором автографов уже 26 марта займутся волонтеры. В годы войны Крымск находился в прифронтовой зоне — на знаменитой Голубой линии. Здесь проходили одни из самых ожесточенных сражений. Поэтому жители уверены, что Крымск достоин нового статуса. Сейчас в крае звания города-героя носят Анапа и Туапсе.

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