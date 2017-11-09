Волейболисткам «Динамо Краснодар» три месяца не платят зарплату

В новом сезоне волейбольный клуб снова испытывает финансовые проблемы.

Игроки, тренерский штаб и персонал женского краснодарского ВК «Динамо» не получают зарплату с начала сезона, то есть три месяца, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракты у большинства игроков и других сотрудников команды, которые подписаны на этот сезон, действуют с 1 августа. Те, у кого договор непрерывно действует еще с прошлого сезона, не получают денег с июня. Некоторым молодым игрокам «Динамо» нечем оплачивать жилье», — сказал источник.

В «Динамо» ситуацию не прокомментировали, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом сезоне игроки «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Долги погасили только в начале 2016 года.

Спонсорами ВК «Динамо» стали «Роснефть» и «Черномортранснефть».

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