Воспитанники детдома станицы Медведовской провели выходные в «Орленке»

Во всероссийском детском центре их познакомили с мотоциклетным видом спорта.

Поездку организовали сотрудники краевого управления ФСБ совместно с руководством лагеря.

Работники ведомства поучаствовали в мастер-классах вместе со спортсменами. Начальник управления федеральной службы безопасности Кубани Игорь Колосов и президент Федерации мотоспорта России Александр Джеус провели для детей уроки вождения.

«Это надо было видеть! У них горели глаза, ребятам очень понравилось самим пробовать ездить. Понимаете, технические виды спорта очень сложные, и не всегда доступны для детей, а здесь было представлено все, что вообще есть в мировом мотоциклетном спорте», — отметил заместитель начальника управления ФСБ по Краснодарскому краю Геннадий Кудрявцев.

Всего в «Орленок» пригласили 17 человек — только тех, кто учится на четверки и пятерки, занимается спортом и изучает традиции региона. Сотрудники ФСБ Кубани организуют отдых для детей-сирот уже не в первый раз — Медведовский детский дом находится под патронажем ведомства.

«Главная цель поездки — патриотическое воспитание. Детям рассказали о любви к своему краю и родине. Я думаю, это основная цель», — считает заместитель директора по воспитательной работе Медведовского детского дома Анатолий Коненко.

В программе также были экскурсии. Подростки посетили музей авиации и космонавтики, а в автогородке гостям разрешили примерить мотоциклетную форму.

«Очень понравилось. Я сначала думал, что форма легкая, но оказывается, в ней тяжело и жарко», — поделился воспитанник медведовского детского дома Алексей Таран.

Много впечатлений осталось и после посещения уникальной библиотеки и знакомства с музеем палеонтологических находок.

«Много интересных экспонатов. Например, метеорит очень интересно вживую увидеть. Еще мне запомнилась акула и ее зубы», — сказал воспитанник Медведовского детского дома Вадим Ивочкин.

Дети участвовали не только в познавательных экскурсиях, но и в музыкальных конкурсах. Также в программе выходных был кинопоказ, ребята посмотрели фильм о легендарном вратаре Льве Яшине.

Это не последняя поездка в «Орленок» — в следующем году сотрудники ФСБ планируют отправить своих подопечных отдохнуть в лагерь во время летних каникул.

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