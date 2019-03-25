Врач академии ФК «Динамо» во время рейса Краснодар — Москва спас жизнь пассажиру

Это произошло 23 марта.

Делегация «Динамо» возвращалась в Москву с турнира памяти Сергея Вахрушева. Во время полета одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание.

По громкой связи объявили, что нужен доктор. Павел Ковалев измерил мужчине давление и пульс, дал таблетки. Состояние пассажира стабилизировалось, сообщает пресс-служба академии «Динамо».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре завершился футбольный турнир памяти Вахрушева.

Соревнования посвящены памяти тренера и руководителя селекционной службы «горожан» Сергея Вахрушева.