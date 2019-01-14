Вратаря ХК «Сочи» Кочеткова вызвали в клуб после игровой практики в «Рязани»

Петр Кочетков 14 января присоединился к «леопардам» в Новосибирске.

Голкипер Петр Кочетков стал лучшим вратарем завершившегося молодежного чемпионата мира в Канаде. По возвращении из сборной он отправился в Высшую хоккейную лигу. За клуб-партнер Кочетков успел сыграть в матче против «Южного Урала», в котором он отразил 31 бросок по своим воротам.

Всего в «регулярке» ВХЛ Кочетков провел 13 игр, в среднем отражая 93,7% бросков и пропуская 1,91 шайбы за матч. Также вратарь дебютировал в КХЛ: 1 октября 2018 года он защищал ворота в выездной встрече с «Йокеритом» и отбил 26 бросков из 30, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».