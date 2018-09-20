Выставка «Старый Краснодар» пройдет в Музыкальном театре

Экспозицию представят 23 сентября, ее приурочили к 225-й годовщине Краснодара.

В этот день в театре оживят старый город. На сцене покажут музыкально-драматический спектакль «Наш маленький Париж» по одноименному роману Виктора Лихоносова, а в фойе откроется выставка живописи и графики «Старый Краснодар».

Свои работы продемонстрируют художницы Ольга Сафронова, Анна Копза и Маргарита Николаева. Гости выставки увидят живопись и литографии.

«Старый центр, дома, словно пестрые стеклышки калейдоскопа, бесконечные арки и узкие улицы, усыпанные маленькими магазинами — такой Краснодар сменяет нарядную Красную, стоит только пройти несколько шагов в сторону. Зеленые рощи, футуристичные парки, трамвайные колейки… Все это — Краснодар, кому-то родной, кому-то ставший родным», — пишет пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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