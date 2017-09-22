ХК «Сочи» на выезде «всухую» обыграл «Автомобилиста»

Матч состоялся 22 сентября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Екатеринбурге.

Первый период оказался безголевым — ни «Сочи», ни «Автомобилисту» не удалось забить ни одного гола. Во второй части встречи на 35-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Юрий Александров. В третьем периоде на 58-й минуте отличился представитель южан Илья Хохлов. Игра завершилась со счетом 0:2.

Следующие матчи 24 и 26 сентября южане проведут на выезде. Они встретятся «Металлургом» и «Ладой». Затем последует домашняя серия игр, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сочи».

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