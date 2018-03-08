ХК «Сочи» уступил «Йокериту» в четвертом матче серии

«Леопарды» 7 марта пропустили решающий гол в овертайме.

Сочинским хоккеистам с трудом удалось перевести игру в овертайм. Это Юрки Йокипакка огорчил соотечественников, бросив над ловушкой голкипера – 2:2.

В начале дополнительного периода у южан появилась возможность вырвать победу благодаря удалению Ессе Йоэнсуу, однако этот шанс они не реализовали. Инициатива была на стороне «леопардов», но решающий гол забил соперник. Пекка Йормакка оказался на ударной позиции и бросил мимо Барулина – 2:3 в матче и 1:3 в серии в пользу «Йокерита».

Битва продолжится в Хельсинки 9 марта, где команды проведут пятый матч. В нем у «Сочи» не будет права на ошибку, потому что для продолжения дальнейшей борьбы нужна только победа, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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