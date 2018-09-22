ХК «Сочи» в овертайме уступил «Трактору»

Матч прошел в Сочи 21 сентября.

В первом периоде на гол Никиты Никитина черноморская команда ответила заброшенной шайбой Степана Старкова. Во втором игровом отрезке гости реализовали большинство стараниями Виталия Кравцова, но на это коллектив Сергея Зубова ответил голом Дмитрия Архипова. Станислав Бочаров вывел «леопардов» вперед по ходу третьей двадцатиминутки, команда Германа Титова отыгралась спустя 13 секунд — отличился Райан Стоу.

Судьба встречи решалась в овертайме — на последних секундах победу гостям принес Игорь Исаев.

«Сочи» после девяти матчей набрал восемь очков, у «Трактора» — семь очков после восьми встреч, сообщает «Чемпионат».

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