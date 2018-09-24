ХК «Сочи» завершил вторую домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ

Противостояли южанам исключительно уральские коллективы.

Первым соперником «леопардов» стал магнитогорский «Металлург». Перед матчем владельцев абонементов ждал сюрприз. Они получили шайбы, чехлы для пластиковых карт, открытки с подписью главного тренера Сергея Зубова и сами абонементы.

Сама игра сложилась неудачно для кубанской команды. Итог — поражение со счетом 1:2.

Уступили сочинцы и в следующей битве — против лидера КХЛ «Автомобилиста». Начали хозяева неплохо — счет открыл Йоан Овитю, но затем в воротах «леопардов» побывало пять безответных шайб.

«Пропустили один гол, второй. И все — надломились. Конечно, мы виноваты, но нужно прежде всего улучшить реализацию моментов, потому что периодами неплохо играли, были моменты. Нужно было забить, и игра бы сложилась бы по-другому», — считает игрок ХК «Сочи» Никита Щитов.

В заключительной битве серии «леопарды» сразились с челябинским «Трактором». Основное время игры завершилось вничью — 3:3, но в овертайме удачливее оказались гости.

«После наших поражений старались допустить меньше ошибок, но где-то не получилось сыграть правильно в обороне. Пропустили, сами виноваты, сами привезли себе голы», — сказал игрок ХК «Сочи» Степан Старков.

Сочинцы 24 сентября отправились на выездную серию. Им предстоит сыграть с ЦСКА, рижским «Динамо», «Слованом» и «Йокеритом». На родной лед команда вернется 4 октября, в этот день в «Большом» будет гостить СКА.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник