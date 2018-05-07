Хоккеист СКА Денис Александров перешел в «Сочи»

По итогам сделки между клубами, в санкт-петербургском СКА карьеру продолжит игрок ХК «Сочи» Дмитрий Семыкин.

Игрок обороны Денис Александров — воспитанник школы «Крылья Советов», но с 2012 года он выступает в системе хоккейного клуба СКА. Армейцы выбрали его под общим первым номером на Драфте КХЛ-2012.

В питерском клубе Александров не сыграл за основную команду, но имеет большой опыт выступлений в ВХЛ и МХЛ. За молодежку «красно-синих» защитник отыграл 77 матчей в регулярных чемпионатах — 5+10, «плюс 34», и 38 встреч в Кубке Харламова — 4+7, «плюс 8». В 2015 году вместе со СКА-1946 добрался до финала плей-офф МХЛ, но не смог выиграть главный трофей.

В высшей лиге Александров провел 216 игр в регулярных чемпионатах, а на кубковой стадии он провел 33 матча. В сезоне-2017/18 хоккеист дошел до финала Кубка Петрова, однако вновь остался без титула. При этом прошедший чемпионат получился для игрока самым результативным за его карьеру.

Защитник Дмитрий Семыкин на протяжении сезона выступал за ступинский «Капитан» в МХЛ — 41 матч, 8 шайб, 7 передач, «плюс 4». Семыкин привлекался в «Сочи» во время паузы на Олимпийские игры и принял участие в нескольких контрольных матчах, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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